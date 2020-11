LIVE F1, GP Bahrain in DIRETTA: via alle qualifiche! Duello Verstappen-Hamilton per la pole, la Ferrari cerca la top-5 (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00: SI COMINCIA! 14.58: Stando a quanto si è visto nel corso delle prove libere 3, Verstappen può davvero ambire alla pole, Hamilton saprà rispondere? 14.56: Confermata l’abolizione dei track limits in curva 4, che tanto avevano fatto discutere nella giornata di ieri. 14.55: 5? al via delle qualifiche! 14.53: Il GP del Bahrain generalmente era piazzato ad inizio anno ed era una cartina tornasole importante per fiutare il potenziale campione del mondo. Fare bene qui infatti era garanzia di titolo: 10 volte su 15 il pilota che ha vinto in Bahrain si è poi rivelato campione a fine anno. 14.50: 8 podi per Hamilton in Bahrain, gli stessi di Raikkonen: sono i due recordman per ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00: SI COMINCIA! 14.58: Stando a quanto si è visto nel corso delle prove libere 3,può davvero ambire allasaprà rispondere? 14.56: Confermata l’abolizione dei track limits in curva 4, che tanto avevano fatto discutere nella giornata di ieri. 14.55: 5? al via delle14.53: Il GP delgeneralmente era piazzato ad inizio anno ed era una cartina tornasole importante per fiutare il potenziale campione del mondo. Fare bene qui infatti era garanzia di titolo: 10 volte su 15 il pilota che ha vinto insi è poi rivelato campione a fine anno. 14.50: 8 podi perin, gli stessi di Raikkonen: sono i due recordman per ...

SkySportF1 : ?? Semaforo verde ma... un cane entra in pista ?? E Seb dice: 'Avrei portato il mio!' ???? Il LIVE ?… - SkySportF1 : ?? Max si piazza davanti a Hamilton (- 30 ?? #FP3) ?? Leclerc nella top-10, Vettel più indietro Il LIVE ?… - RadioLiveGP : ?? PODCAST IN DIRETTA: F1 | GP Bahrain, Commento Live Qualifica su @Spreaker #bahraingp #formula1 #laradiodeimotori… - FormulaPassion : #F1: seguite con noi LIVE le qualifiche del #BahrainGP - OA_Sport : LIVE F1, GP Bahrain in DIRETTA: Verstappen sfida Hamilton per la pole, Ferrari cerca la top-5 in griglia di partenza -