LIVE F1, GP Bahrain in DIRETTA: scatta la FP3, tutti in pista pensando alle qualifiche (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.06 Kimi Raikkonen entra in azione, mentre i due Haas sono tornati ai box. Per loro un semplice giro di installazione 12.05 Anche oggi cielo grigio a Sakhir, il rischio pioggia tanto temuto pare essere scongiurato, ma non ci troviamo alle consuete temperature torride della primavera Hello @BAH Int Circuit let's go FP3-ing.#FP3 #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/Fc8GveslHK — Peter Leung (@BaronVonClutch) November 28, 2020 12.03 In pista rimangono solamente le due Haas, che procedono nell'installation lap. Per il resto tutti ancora ai box 12.02 Diverse vetture sono ancora sui cavalletti, sintomo che la FP3 avrà un andamento lento in avvio. Si attendono i minuti più importanti per uscire 12.01 La pitlane è aperta, ma i piloti ...

