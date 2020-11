Le ombre degli affaire McCarrick e Becciu sul Concistoro del Papa

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 29 novembre 2020) Due convitati di pietra hanno marcato ilordinario pubblico che ilha presieduto a San Pietro più dei pur numerosi protagonisti di questa cerimonia che Francesco ha presieduto per nominare 13 nuovi cardinali. La prima protagonista è stata, in realtà, la pandemia: a causa sua due cardinali sono rimasti a casa e chi invece è arrivato a Roma da fuori ha dovuto fare quarantena; i cardinali hanno indossato la mascherina e gli assenti si sono collegati tramite vistosi schermi installati in basilica; c'erano solo un centinaio di fedeli e sono state annullate le tradizionali visite di calore. Non era mai successo nell'era moderna che unavvenisse in situazioni simili, ed è stato evidente sin nella durata della cerimonia: 45 minuti ed era tutto finito.I cardinali, poi, sono stati a loro volta protagonisti, a partire ...