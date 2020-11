Il punto dell’Iss, Brusaferro: «Con indice Rt a 1,8 casi in aumento». Locatelli: «Dati incompatibili con vacanze sugli sci. Sarà un Natale diverso» – La diretta (Di sabato 28 novembre 2020) La Cabina di Regia sulla situazione dei contagi da Covid-19 si è conclusa nella giornata di ieri, 27 novembre, e oggi l’ Istituto Superiore di Sanità, mediante la consueta conferenza stampa, diffonde i nuovi Dati. Il professor Silvio Brusaferro ha parlato chiaramente di «una curva che sta decrescendo» sia per contagi che per ricoveri ordinari e in terapia intensiva. La decrescita riportata dall’Iss sta avvenendo in maniera diffusa in tutto il Paese, e questo secondo quanto commentato dal Brusaferro per merito «delle misure e degli impianti di monitoraggio messi in atto finora». Dati incoraggianti che però non possono provocare un rallentamento delle restrizioni. «Il sovraccarico è ancora alto» ha chiarito Brusaferro, seguìto subito dopo dal professor Locatelli che ha definito i ... Leggi su open.online (Di sabato 28 novembre 2020) La Cabina di Regia sulla situazione dei contagi da Covid-19 si è conclusa nella giornata di ieri, 27 novembre, e oggi l’ Istituto Superiore di Sanità, mediante la consueta conferenza stampa, diffonde i nuovi. Il professor Silvioha parlato chiaramente di «una curva che sta decrescendo» sia per contagi che per ricoveri ordinari e in terapia intensiva. La decrescita riportata dall’Iss sta avvenendo in maniera diffusa in tutto il Paese, e questo secondo quanto commentato dalper merito «delle misure e degli impianti di monitoraggio messi in atto finora».incoraggianti che però non possono provocare un rallentamento delle restrizioni. «Il sovraccarico è ancora alto» ha chiarito, seguìto subito dopo dal professorche ha definito i ...

