"Il cortisone solo dopo 72 ore, ma niente eparina". Il protocollo per le cure a casa (Di sabato 28 novembre 2020) Francesca Galici È stato quasi definito dal Cts il protocollo per le cure domiciliari per il coronavirus: sì al cortisone dopo 72 ore, no all'eparina e agli integratori Anche se in fortissimo ritardo, con la seconda ondata che finalmente si raffredda, sono arrivate le linee guida per la cura dei malati Covid a domicilio da parte del Cts. Gli esperti stanno definendo il protocollo completo per le cure ed emergono già alcune importanti indicazioni che potrebbero rivelarsi fondamentali per i prossimi mesi, per evitare di saturare nuovamente gli ospedali e le terapie intensive del Paese. Molti dei pazienti con coronavirus ricoverati in ospedale, stando a quanto riferito dai medici nelle scorse settimane, si sarebbero potuti curare a casa.

