Giallo a Milano, c'è il cadavere di un uomo sotto i cartoni fuori l'ospedale. Ferite e fratture sul corpo (Di sabato 28 novembre 2020) Giallo a Milano: c'è il cadavere di un uomo coperto dai cartoni fuori di un ospedale. Il corpo ha traumi, Ferite e fratture sugli arti. Gli agenti lo hanno rinvenuto alle 7 di questa mattina. Forse è un clochard, intorno alla settantina. Le spoglie giacevano davanti l'ospedale Fatebenefratelli, in pieno centro. Abbandonate davanti al Pronto soccorso del reparto oftalmico dell'ospedale, in Via Castelfidardo. Il cadavere dell'uomo, secondo quanto riferisce il 118, dell'età di circa 70 anni, presenta numerosi traumi riconducibili a un violento pestaggio. O, è altrettanto probabile, all'investimento da parte di un mezzo. I soccorritori giunti sul posto lo hanno trovato ...

