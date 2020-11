F1, GP Bahrain 2020: orario gara 29 novembre, tv, streaming Sky e TV8 (Di sabato 28 novembre 2020) Archiviate le prove libere di ieri tutto è pronto per il Gran Premio del Bahrain, quindicesima tappa del Mondiale di F1. Dal circuito di Sakhir manca sempre meno per la prima delle due tappe che si terranno nell’impianto Manama. Ricordiamo infatti che nel deserto arabo si terrà l’ultimo doubleheader del 2020 dopo Spielberg (Austria) e Silverstone (Inghilterra). Lewis Hamilton (Mercedes) è stato il migliore al termine delle libere di ieri. L’inglese è inseguito dall’olandese Max Verstappen (Red Bull) ed il finnico Valtteri Bottas (Mercedes). Appaiono in difficoltà le Ferrari. Il tedesco Sebastian Vettel ed il monegasco Charles Leclerc hanno faticato nelle due sessioni di venerdì, prove in cui sono rimasti lontani dalla Top10. Il Gran Premio del Bahrain sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207). SkyGO e NowTV offriranno a ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) Archiviate le prove libere di ieri tutto è pronto per il Gran Premio del, quindicesima tappa del Mondiale di F1. Dal circuito di Sakhir manca sempre meno per la prima delle due tappe che si terranno nell’impianto Manama. Ricordiamo infatti che nel deserto arabo si terrà l’ultimo doubleheader deldopo Spielberg (Austria) e Silverstone (Inghilterra). Lewis Hamilton (Mercedes) è stato il migliore al termine delle libere di ieri. L’inglese è inseguito dall’olandese Max Verstappen (Red Bull) ed il finnico Valtteri Bottas (Mercedes). Appaiono in difficoltà le Ferrari. Il tedesco Sebastian Vettel ed il monegasco Charles Leclerc hanno faticato nelle due sessioni di venerdì, prove in cui sono rimasti lontani dalla Top10. Il Gran Premio delsarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207). SkyGO e NowTV offriranno a ...

