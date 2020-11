Covid, in Messico picco contagi giornalieri: oltre 12mila (Di sabato 28 novembre 2020) Il Messico ha registrato venerdì un nuovo picco giornaliero di contagi da coronavirus, con 12.081 casi rilevati in un giorno per un totale di 1.090.675. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali. Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 28 novembre 2020) Ilha registrato venerdì un nuovogiornaliero dida coronavirus, con 12.081 casi rilevati in un giorno per un totale di 1.090.675. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali.

Il Messico ha registrato venerdì un nuovo picco giornaliero di contagi da coronavirus, con 12.081 casi rilevati in un giorno per un totale di 1.090.675. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali ...

