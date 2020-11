Cagliari, con lo Spezia largo alla coppia Joao Pedro-Pavoletti (Di sabato 28 novembre 2020) Per Cagliari-Spezia, Di Francesco potrebbe rispolverare la coppia gol Joao Pedro-Pavoletti Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Eusebio Di Francesco potrebbe rispolverare un’altra coppia gol, vista l’assenza di Simeone, quella che nella stagione 2018/2019 ha incantato i tifosi Cagliaritani ma che, per colpa di un doppio bruttissimo infortunio avvenuto nel corso dell’annata 2019/2020, non gioca insieme dal primo minuto oltre dodici mesi: quella di Joao Pedro e Pavoletti. Potrebbero essere loro i due attaccanti che potrebbero far paura allo Spezia. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU Cagliari NEWS 24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020) Per, Di Francesco potrebbe rispolverare lagolSecondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Eusebio Di Francesco potrebbe rispolverare un’altragol, vista l’assenza di Simeone, quella che nella stagione 2018/2019 ha incantato i tifositani ma che, per colpa di un doppio bruttissimo infortunio avvenuto nel corso dell’annata 2019/2020, non gioca insieme dal primo minuto oltre dodici mesi: quella di. Potrebbero essere loro i due attaccanti che potrebbero far paura allo. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SUNEWS 24 Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : Scegliete il vostro preferito! #JuveCagliari raccontata con i ??goals! - JuventusTV : ??SIAMO LIVE?? Il pre-gara di #JuveCagliari! Con noi c'è Moreno #Torricelli ???? Qui ?? - Smg_1908 : @EltonHolyStarr @skskriniar no Sky. Su DAZN le prossime due con Bologna (sabato 20.45) e Cagliari (domenica alle 12.30) - Calcio_Casteddu : ??È la massima onorificenza sportiva italiana ? Annunciata con una lettera indirizzata a Giulini e Riva ?? Le dichiar… - simoprade : Vediamo se oggi giochiamo come contro il Cagliari entrando decisi e concentrati in partita o se dobbiamo sottovalut… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari con Cagliari: badante ubriaca litiga con i familiari del suo assistito, poi cerca di picchiare i carabinieri L'Unione Sarda.it Sardegna, dalla giunta Solinas 780mila euro all’associazione vicina al consigliere del suo partito. Poi la marcia indietro

Come avessero ottenuto 780mila euro senza gara, non lo sapevano neppure loro. Eppure grazie ad un semplice comma contenuto nell’ultimo assestamento di bilancio, la giunta regionale guidata dal sardo-l ...

Maltempo: grandinata a Cagliari e mareggiata al Poetto

Violenta grandinata nelle prime ore del mattino e forte vento di scirocco. L’ondata di maltempo si è abbattuta anche su Cagliari e hinterland. Molte le chiamate alla caserma dei vigili del fuoco con i ...

Come avessero ottenuto 780mila euro senza gara, non lo sapevano neppure loro. Eppure grazie ad un semplice comma contenuto nell’ultimo assestamento di bilancio, la giunta regionale guidata dal sardo-l ...Violenta grandinata nelle prime ore del mattino e forte vento di scirocco. L’ondata di maltempo si è abbattuta anche su Cagliari e hinterland. Molte le chiamate alla caserma dei vigili del fuoco con i ...