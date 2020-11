Bufera su Tesco per scritte anti-taccheggio in rumeno

Leggi su corrierenazionale

(Di sabato 28 novembre 2020) Neiinglesi polemiche per le: la comunità rumena ha scritto una lettera alla catena di supermercati, accusandoli di “fare profilazione su base etnica” Un messaggio ‘’ apparso nel nord dell’Inghilterra in un supermercato della catena, la più grande d’Europa, scritto in lingua rumena. È il punto di partenza di un dibattito che… L'articolo Corriere Nazionale.