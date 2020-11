Verso l’euro digitale | nella sua creazione molto “Made in Italy”

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 27 novembre 2020) La, sempre più probabile, di un europotrebbe ricevere un contributo cruciale da una inziativa che vede la Penisola capofila. Nel corso di una conferenza virtuale sui sistemi dei pagamenti, organizzata dalla Bundesbank, il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco ha infatti rivelato che sono in corso studi assieme alla Bce e le Banche centrali dell'area euro per valutare il potenziale di "Tips", il sistema di pagamento istantaneo paneuropeo, come "possibile soluzione tecnologica" proprio per l'eventuale versionedella valuta condivisa.E sulla realizzazione del sistema Tips la Banca d'Italia è in prima linea. L'istituzione di Via Nazionale ricopre infatti il ruolo di service provider unico per lo sviluppo e l'offerta del servizio e di service operator per la gestione della piattaforma. Il progetto è ...