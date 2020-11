Traffico Roma del 27-11-2020 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 novembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane circolazione sostenuta sulle principali vie consolari in direzione del centro città a Primavalle code per incidente su via di Torrevecchia in prossimità di via Odoardo Giove altro incidente a Casal Bruciato in via Sante Bargellini in direzione della via Tiburtina incidente anche sulla Pontina carreggiata ridotta tra la città Pomezia centro Castellini e lo svincolo per la Pontina Vecchia in direzione Terracina sempre chiuso il viadotto per l’aeroporto di Fiumicino lungo via della Scafa per un tratto di circa 1 km entrambe le direzioni a causa di Verifiche Tecniche il ...