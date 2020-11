Primo ‘sì’ celebrato via web | diretta streaming dal Comune di Trani

Leggi su dire

(Di venerdì 27 novembre 2020) BARI – Si sono promessi amore eterno circondati dall’affetto dei parenti che hanno seguito le loro nozze grazie a un pc e internet. È successo questa mattina nella sala del Comune di Trani dove Valeria e Vincenzo si sono sposati in diretta streaming. Lei in tailleur pantaloni di colore grigio antracite e capelli raccolti, lui in abito scuro, hanno pronunciato il loro sì con i testimoni e un violinista che hanno partecipato al matrimonio, il primo celebrato tramite web. “A Trani abbiamo permesso all’amore di battere il virus”, spiega alla Dire il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro.