Platini | Mi volevano a Napoli con Maradona | gli avrei lasciato la 10

(Di venerdì 27 novembre 2020) La battuta alla Gazzetta dello Sport è di Michel, ex fuoriclasse bianconero. Che ricorda così Diego, avversario in tante sfide di campo in Serie A e non solo: 'La prima volta ci ...

Sport - La battuta alla Gazzetta dello Sport è di Michel Platini, ex fuoriclasse bianconero. Che ricorda così Diego Maradona , avversario in tante sfide di campo in Serie A e non solo: 'La prima volta ...Bergossi, ex attaccante forlivese per diversi anni in serie A, racconta quando incontrò col suo Bari il compianto ‘Pibe de oro’ ...