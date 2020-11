Nuovo stadio, il consiglio comunale vuole sapere di chi sono effettivamente Milan e Inter (Di venerdì 27 novembre 2020) Ora è ufficiale: la giunta di Milano compirà i passi per arrivare a conoscere il titolare effettivo del Milan nella vicenda relativa al Nuovo stadio di San Siro. E' stato infatti approvato un ordine ... Leggi su milanotoday (Di venerdì 27 novembre 2020) Ora è ufficiale: la giunta dio compirà i passi per arrivare a conoscere il titolare effettivo delnella vicenda relativa aldi San Siro. E' stato infatti approvato un ordine ...

