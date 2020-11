TV7Benevento : Morassut: 'Una priorità? Decarbonizzare il trasporto pubblico in breve tempo'... - fisco24_info : Morassut: 'Una priorità? Decarbonizzare il trasporto pubblico in breve tempo' : - residentiCM : RT @diarioromano: #Stadio della Roma: l’ipotesi Flaminio è una follia I nuovi problemi legati a Tor di Valle hanno fatto emergere l'ipotes… - 79_Alessio : RT @diarioromano: #Stadio della Roma: l’ipotesi Flaminio è una follia I nuovi problemi legati a Tor di Valle hanno fatto emergere l'ipotes… - diarioromano : RT @diarioromano: #Stadio della Roma: l’ipotesi Flaminio è una follia I nuovi problemi legati a Tor di Valle hanno fatto emergere l'ipotes… -

Ultime Notizie dalla rete : Morassut Una

Adnkronos

Roma, 27 nov. - Se dovessi scegliere una priorità ambientale quella che più a portata di mano, che darebbe un grande risultato, è la totale decarbonizzazione dei trasporto pubblico locale in un arco b ...Roma, 27 nov. - (Adnkronos) - Cosa fare per la tutela del territorio? "Sono diversi i punti di attacco ma sicuramente il punto dove siamo più in ritardo rispetto ad altri paesi è una normativa semplic ...