Mancini: «Maradona con il VAR avrebbe fatto 1000 gol. Diego non si può raccontare» (Di venerdì 27 novembre 2020) Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato a Il Mattino ricordando Diego Armando Maradona e le sue sfide in campo. Le sue parole Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato a Il Mattino ricordando Diego Armando Maradona. Le sue parole. ANNUNCIO DEL NAPOLI – «Ricordo benissimo il giorno dell’annuncio. Ci sembrava fosse impossibile. Io giocavo nella Sampdoria e con tutti i compagni di squadra accogliemmo la notizia con grande esaltazione. Il suo arrivo rappresentava un sintomo positivo per tutto il campionato». SFIDE – «Ho avuto la fortuna di giocarci contro per tanti anni. E, ad oggi, posso dire che si tratta della più grande che potessi avere. E parlo non solo per me, ma so di poter parlare anche per tutti quelli che hanno condiviso quegli anni indimenticabili in campo e fuori. Perché ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Roberto, ct dell’Italia, ha parlato a Il Mattino ricordandoArmandoe le sue sfide in campo. Le sue parole Roberto, ct dell’Italia, ha parlato a Il Mattino ricordandoArmando. Le sue parole. ANNUNCIO DEL NAPOLI – «Ricordo benissimo il giorno dell’annuncio. Ci sembrava fosse impossibile. Io giocavo nella Sampdoria e con tutti i compagni di squadra accogliemmo la notizia con grande esaltazione. Il suo arrivo rappresentava un sintomo positivo per tutto il campionato». SFIDE – «Ho avuto la fortuna di giocarci contro per tanti anni. E, ad oggi, posso dire che si tratta della più grande che potessi avere. E parlo non solo per me, ma so di poter parlare anche per tutti quelli che hanno condiviso quegli anni indimenticabili in campo e fuori. Perché ...

