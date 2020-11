L’ufficio pieghevole e altre soluzioni per portare lo smart working ovunque

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 27 novembre 2020) Da Collage.com a Zapier, sono numerose le aziende che hanno deciso di svolgere le loro attività esclusivamente in smart working. Non a caso, secondo i numeri forniti da Deloitte, ad oggi i professionisti italiani impegnati con il lavoro agile sono circa 4 milioni, con un possibile aumento che potrebbe raggiungerei i 7 milioni durante i prossimi mesi. Tuttavia, riadattare l’ambiente domestico in un ufficio non è sempre un’impresa semplice. A tal proposito, sono numerosi i brand che hanno pensato bene di lanciare nel mercato alcune soluzioni per soddisfare le necessità degli smart worker: così, dopo l’ufficio da giardino di Autonomous, è Wood-Skin a proporre una raccolta fondi – un progetto in crowdfunding – per rilasciare un ufficio pieghevole.