Io leggo a casa. Le biblioteche comasche attivano le consegne a domicilio (Di venerdì 27 novembre 2020) Se i lettori non possono raggiungere i libri, sono i libri ad arrivare a loro. Sono tante le biblioteche dislocate nella provincia di Como che si adattano ai cambiamenti e mantengono vivo il rapporto

Ultime Notizie dalla rete : leggo casa Come è morto Maradona: l'autopsia. Le ultime ore dal malore a casa ai soccorsi Leggo.it Contributi su affitti, buoni alimentari infermieri a casa, stanziati 30 milioni

Buoni acquisto per comprare da mangiare e pacchi alimentari a casa. Operatori socio sanitari ... cambio e rifacimento del letto, aiuto per l'assunzione dei pasti, aiuto per una corretta ...

Lavorare meno ma meglio aumenta benessere e produttività: le otto ore sono un’illusione

Lo smart working è la soluzione? Il fatto che aumenti la produttività del 15-20% ( rilevazione aprile 2020, Osservatorio smart working del PoliMi) può essere buono in una logica di iper-performance, m ...

