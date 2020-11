Ilaria Cucchi: “La nostra situazione patrimoniale è devastante“ (Di venerdì 27 novembre 2020) . Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, il giovane morto nell’ottobre 2009 poco più di una settimana dopo il suo arresto, ha parlato oggi in aula al processo sui presunti depistaggi seguiti alla sua morte, che vede imputati otto carabinieri: “È morto da solo come un cane, pensando che la sua famiglia, che sempre c’era stata, lo avesse abbandonato”. “Subisco attacchi in quantità industriale, continuo a ricevere insulti e minacce social. Ho spesso temuto per l’incolumità mia e della mia famiglia”. Così ha detto Ilaria Cucchi nel corso della sua testimonianza nel processo per i depistaggi seguiti alla morte del fratello Stefano. “Passo buona parte del mio tempo in commissariato o alla polizia postale per presentare denunce contro chi attacca. Tra le accuse più assurde che mi vengono rivolte c’è ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 27 novembre 2020) ., sorella di Stefano, il giovane morto nell’ottobre 2009 poco più di una settimana dopo il suo arresto, ha parlato oggi in aula al processo sui presunti depistaggi seguiti alla sua morte, che vede imputati otto carabinieri: “È morto da solo come un cane, pensando che la sua famiglia, che sempre c’era stata, lo avesse abbandonato”. “Subisco attacchi in quantità industriale, continuo a ricevere insulti e minacce social. Ho spesso temuto per l’incolumità mia e della mia famiglia”. Così ha dettonel corso della sua testimonianza nel processo per i depistaggi seguiti alla morte del fratello Stefano. “Passo buona parte del mio tempo in commissariato o alla polizia postale per presentare denunce contro chi attacca. Tra le accuse più assurde che mi vengono rivolte c’è ...

