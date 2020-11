Il paesino ' Fucking' cambia nome in ' Fugging' | ' Stanchi di selfie e prese in giro'

PaolilloLuca : Il paesino austriaco Fucking cambia nome: 'Stanchi di battute, selfie e furti di cartelli' - srv__07 : RT @HuffPostItalia: Il paesino austriaco Fucking cambia nome: 'Stanchi di battute, selfie e furti di cartelli' - Bouvet_Nemo : RT @HuffPostItalia: Il paesino austriaco Fucking cambia nome: 'Stanchi di battute, selfie e furti di cartelli' - PaolaDeBiasi10 : RT @HuffPostItalia: Il paesino austriaco Fucking cambia nome: 'Stanchi di battute, selfie e furti di cartelli' - P_Lazzari_81 : RT @Agenzia_Italia: Il paesino austriaco Fucking ha deciso di cambiare nome -

Ultime Notizie dalla rete : paesino Fucking

Yahoo Finanza

Il paesino austriaco di nome Fucking cambia nome in Fugging: era davvero troppo tempo che, specie negli ultimi anni con l'avvento di internet, in tanti si facevano ...Fucking, villaggio austriaco di 100 anime che deve la sua fama ... In passato, per impedire il furto dei cartelli stradali riportanti il nome del paesino, i cittadini avevano provveduto a bloccare la ...