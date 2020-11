“Ho pianto, non devi dire quella parola!”. Volano stracci tra gli ospiti di Pomeriggio 5 (Di venerdì 27 novembre 2020) Altra puntata incandescente a ‘Pomeriggio 5’. Nell’ultimo appuntamento della settimana è andato in scena un momento davvero molto particolare. Si stava parlando dell’ex Ken umano, oggi diventato Jessica Alves dopo gli interventi chirurgici. Uno degli ospiti presenti in studio avrebbe apostrofato in malo modo Jessica e a reagire è stata un’altra protagonista vip presente in studio. Sulla questione è dovuta intervenire Barbara D’Urso, la quale ha cercato di fare chiarezza sull’accaduto. Il chirurgo Lorenzetti ha infatti affermato: “Ti sei guardata allo specchio? Quello che sta succedendo adesso è peggio di quello che hai fatto per essere Ken. Non hai forme equilibrate, nessuna bellezza, non c’è nulla di femminile, è solo un’esagerazione. Tutto quello che hai fatto ti fa male fisicamente. Non ci raccontare la favoletta, tu prendi tante sostanze, non usi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 novembre 2020) Altra puntata incandescente a ‘5’. Nell’ultimo appuntamento della settimana è andato in scena un momento davvero molto particolare. Si stava parlando dell’ex Ken umano, oggi diventato Jessica Alves dopo gli interventi chirurgici. Uno deglipresenti in studio avrebbe apostrofato in malo modo Jessica e a reagire è stata un’altra protagonista vip presente in studio. Sulla questione è dovuta intervenire Barbara D’Urso, la quale ha cercato di fare chiarezza sull’accaduto. Il chirurgo Lorenzetti ha infatti affermato: “Ti sei guardata allo specchio? Quello che sta succedendo adesso è peggio di quello che hai fatto per essere Ken. Non hai forme equilibrate, nessuna bellezza, non c’è nulla di femminile, è solo un’esagerazione. Tutto quello che hai fatto ti fa male fisicamente. Non ci raccontare la favoletta, tu prendi tante sostanze, non usi ...

