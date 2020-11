Grancio | Maximo aperto senza realizzazione opere pubbliche

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 novembre 2020) Roma – “Una mozione dell’Assemblea Capitolina, alla quale mi sono rifiutata di partecipare, ha permesso l’apertura delnonostante non avesse realizzato lepreviste.” “E’ evidente che a Roma quando i poteri forti decidono di sottomettere i bisogni dei cittadini, sottoscritti negli accordi urbanistici, trovano a sostenerli tutte le forze politiche”. Cosi’ in un comunicato Cristina, capogruppo del Misto in Assemblea Capitolina, in relazione all’odierna apertura del Centro Commercialea Laurentino. “Lea favore dei cittadini che il Proponente del Piano di Recupero Urbano, cui e’ stata concessa ladel, doveva realizzare per poter aprire al pubblico non sono state fatte”, prosegue la ...