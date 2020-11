Geotermia, Geogrid sarà sperimentato a Dubai: a breve i primi test per il progetto made in Campania (Di venerdì 27 novembre 2020) Energia geotermica a bassa e media entalpia: il futuro di “Geogrid” si giocherà a breve negli Emirati Arabi. E’ quanto emerso a “Futuro Remoto” nel corso di un evento dedicato alle potenzialità di sviluppo del progetto made in Campana in altri continenti. L’occasione è stata una tavola rotonda in modalità remota organizzata dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con la partecipazione dell’Università degli Studi del Sannio, lo Studio Cavuoto, Graded, società napoletana del settore energia guidata da Vito Grassi, e la moderazione del responsabile scientifico di Geogrid, il professore Nicola Massarotti (Parthenope). A illustrare le opportunità negli Emirati Arabi per la sperimentazione e lo sviluppo dell’energia ricavata dal calore della terra, è stato Davide ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 27 novembre 2020) Energia geotermica a bassa e media entalpia: il futuro di “” si giocherà anegli Emirati Arabi. E’ quanto emerso a “Futuro Remoto” nel corso di un evento dedicato alle potenzialità di sviluppo delin Campana in altri continenti. L’occasione è stata una tavola rotonda in modalità remota organizzata dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con la partecipazione dell’Università degli Studi del Sannio, lo Studio Cavuoto, Graded, società napoletana del settore energia guidata da Vito Grassi, e la moderazione del responsabile scientifico di, il professore Nicola Massarotti (Parthenope). A illustrare le opportunità negli Emirati Arabi per la sperimentazione e lo sviluppo dell’energia ricavata dal calore della terra, è stato Davide ...

vito_grassi : RT @GradedSpa: #Geotermia, riflettori puntati oggi a #Futuro Remoto sulle potenzialità di sviluppo del progetto #Geogrid in altri continent… - antonellaautero : #Geotermia, riflettori puntati oggi a #Futuro Remoto sulle potenzialità di sviluppo del progetto #Geogrid in altri… - Petrine05647629 : RT @GradedSpa: #Geotermia, riflettori puntati oggi a #Futuro Remoto sulle potenzialità di sviluppo del progetto #Geogrid in altri continent… - GradedSpa : #Geotermia, riflettori puntati oggi a #Futuro Remoto sulle potenzialità di sviluppo del progetto #Geogrid in altri… -

Ultime Notizie dalla rete : Geotermia Geogrid Geotermia, Geogrid sarà sperimentato a Dubai: a breve i primi test per il progetto made in Campania Il Denaro Geotermia, Geogrid sarà sperimentato a Dubai: a breve i primi test per il progetto made in Campania

Energia geotermica a bassa e media entalpia: il futuro di “Geogrid” si giocherà a breve negli Emirati Arabi. E’ quanto emerso a “Futuro Remoto” nel corso di un evento dedicato alle potenzialità di svi ...

Energia geotermica a bassa e media entalpia: il futuro di “Geogrid” si giocherà a breve negli Emirati Arabi. E’ quanto emerso a “Futuro Remoto” nel corso di un evento dedicato alle potenzialità di svi ...