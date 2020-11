Filippo Nardi Pronto per il Grande Fratello Vip! (Di venerdì 27 novembre 2020) Filippo Nardi Pronto a diventare un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 5: cresce la lista del cast dopo la notizia del proseguimenti del reality show di Canale 5 fino a febbraio 2021. Filippo Nardi entrerà nella casa più spiata d’Italia dopo essere stato il protagonista di una delle edizioni nip del programma tv. Filippo Nardi entrerà nella casa del GF Vip 5: partecipò all’edizione Nip quasi vent’anni fa! Si allunga la lista dei nuovi concorrenti che entreranno nella casa più spiata d’Italia. Il conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha spiegato che il reality show continuerà fino a febbraio 2021 e per questo motivo bisognerà reclutare dei nuovi inquilini. Inizialmente, infatti, il ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 27 novembre 2020)a diventare un nuovo concorrente delVip 5: cresce la lista del cast dopo la notizia del proseguimenti del reality show di Canale 5 fino a febbraio 2021.entrerà nella casa più spiata d’Italia dopo essere stato il protagonista di una delle edizioni nip del programma tv.entrerà nella casa del GF Vip 5: partecipò all’edizione Nip quasi vent’anni fa! Si allunga la lista dei nuovi concorrenti che entreranno nella casa più spiata d’Italia. Il conduttore delVip Alfonso Signorini ha spiegato che il reality show continuerà fino a febbraio 2021 e per questo motivo bisognerà reclutare dei nuovi inquilini. Inizialmente, infatti, il ...

