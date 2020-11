Emma Marrone risponde a una hater su Instagram: “Fiera di non essere come te” (Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo la sua esternazione sul mondo delle donne Emma Marrone risponde a una hater, l’ennesima, che l’accusa di moralismo e le consiglia di pensare soltanto alla musica. L’artista, infatti, è stata attaccata da più fronti nel tipico stile degli odiatori da tastiera – o touch screen, points of view – che cercano di impartire ordini ai personaggi famosi quando questi toccano argomenti che solleticano il trigger. In questo caso la voce di Latina ha detto la sua sul mondo delle donne e questo, a quanto pare, non è piaciuto a una parte del pubblico femminile. Nelle stories, dunque, Emma Marrone risponde a una hater e pubblica lo screen di quel commento al vetriolo, senza oscurare le generalità dell’account che l’attacca sui social. Uno degli effetti ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo la sua esternazione sul mondo delle donnea una, l’ennesima, che l’accusa di moralismo e le consiglia di pensare soltanto alla musica. L’artista, infatti, è stata attaccata da più fronti nel tipico stile degli odiatori da tastiera – o touch screen, points of view – che cercano di impartire ordini ai personaggi famosi quando questi toccano argomenti che solleticano il trigger. In questo caso la voce di Latina ha detto la sua sul mondo delle donne e questo, a quanto pare, non è piaciuto a una parte del pubblico femminile. Nelle stories, dunque,a unae pubblica lo screen di quel commento al vetriolo, senza oscurare le generalità dell’account che l’attacca sui social. Uno degli effetti ...

HuffPostItalia : Emma Marrone: 'La maternità non è un obbligo. Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli' - marcobrown55 : Comunque Emma Marrone e Laura Pausini regine indiscusse nello smerdare le persone ???? - lapettecola : Ancora nessuno ha commentato la zozzeria che è successa ieri eh #XF2020 ? Alla fine quella che si è esposta a salva… - Ary1797 : RT @Radio105: 'Sono contenta di stare con pochi parenti durante le feste per evitare domande tipo ‘Ma il fidanzato?’, ‘Bambini?’. Io non vo… - Radio105 : 'Sono contenta di stare con pochi parenti durante le feste per evitare domande tipo ‘Ma il fidanzato?’, ‘Bambini?’.… -