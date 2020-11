Di non utilizzo del Mes si muore. Pennisi spiega perché (Di venerdì 27 novembre 2020) Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, riferirà alla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) – in agenda all’Eurogruppo dell’eurozona del 30 novembre e al Consiglio dei ministri dell’Economia e delle Finanze – Ecofin – in programma per il 1° dicembre. Non si sa se in quell’occasione il ministro illustrerà i piani del governo in materia di attivazione dello “sportello sanitario” del Mes, fortemente voluto dal Partito democratico (Pd), da Italia Viva (IV) e da Liberi ed Uguali (LeU) ed osteggiato dal Movimento 5 Stelle (M5S) nonché dal presidente del Consiglio Prof. Giuseppe Conte. La revisione dell’accordo sul Mes concluso tra gli Stati che fanno parte dell’eurozona e lo “sportello sanitario” sono due argomenti ben distinti. Abbiamo preso più volte posizione a favore dell’uso dello “sportello ... Leggi su formiche (Di venerdì 27 novembre 2020) Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, riferirà alla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) – in agenda all’Eurogruppo dell’eurozona del 30 novembre e al Consiglio dei ministri dell’Economia e delle Finanze – Ecofin – in programma per il 1° dicembre. Non si sa se in quell’occasione il ministro illustrerà i piani del governo in materia di attivazione dello “sportello sanitario” del Mes, fortemente voluto dal Partito democratico (Pd), da Italia Viva (IV) e da Liberi ed Uguali (LeU) ed osteggiato dal Movimento 5 Stelle (M5S) nonché dal presidente del Consiglio Prof. Giuseppe Conte. La revisione dell’accordo sul Mes concluso tra gli Stati che fanno parte dell’eurozona e lo “sportello sanitario” sono due argomenti ben distinti. Abbiamo preso più volte posizione a favore dell’uso dello “sportello ...

