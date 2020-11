Da Doha ad Ankara | tutti i giochi in Borsa di Erdogan

(Di venerdì 27 novembre 2020) La capitale turcaha ospitato la sesta riunione dell’Alto Comitato Strategico Turchia-Qatar, avvenuta a margine dei nuovi accordi di rapporti bilaterali tra i due Paesi. Hanno partecipato alla riunione il presidente turco Recep Tayyipe l’emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, con le rispettive delegazioni, tra cui il ministro degli Affari esteri turco, Mevlüt Çavu?o?lu, e l’omologo qatariano, Muhamad bin Abdurrahman Al Sani. In totale sono state firmate dieci intese. Tra questi accordi spunta l’acquisizione del 10% della quota delladi Istambul da parte di. Da quanto riferisce Bloomberg, la Turchia e il Qatar hanno firmato un memorandum d’intesa per finalizzare la vendita del 10% delle azioni dellaturca. Il MoU è stato firmato da Zafer Sönmez, ceo del Turkey ...

crisspinella : Sempre più forti le relazioni tra #Turchia e #Qatar. Al vertice tra #Erdogan e l'emiro al-Thani ad #Ankara concluso… -

Ultime Notizie dalla rete : Doha Ankara

Formiche.net

La Turchia e il Qatar hanno siglato oggi dieci accordi di cooperazione in vari settori, in occasione della visita ufficiale dell'emiro ...La Turchia e il Qatar hanno firmato un memorandum d'intesa che prevede la cessione all'Autorità qatariota per gli investimenti (Qia, ...