Coppa Italia, Juve in casa e Inter in trasferta agli ottavi (Di venerdì 27 novembre 2020) Coppa Italia tabellone ottavi – Si è svolto questo pomeriggio il sorteggio per definire le squadre che disputeranno in casa le sfide valide per gli ottavi di finale e peri quarti di finale della Coppa Italia 2020/21. Per le gare tra squadre di categorie differenti, vale la regola per cui la testa di serie giochi L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 27 novembre 2020)tabellone– Si è svolto questo pomeriggio il sorteggio per definire le squadre che disputeranno inle sfide valide per glidi finale e peri quarti di finale della2020/21. Per le gare tra squadre di categorie differenti, vale la regola per cui la testa di serie giochi L'articolo

talkSPORT : Rest in peace, Diego Maradona ?? ?? 2x Serie A ?? 1986 World Cup ?? 1989 UEFA Cup ?? 1987 Coppa Italia ?? 1983 Copa Del… - Giacinti9 : La strada è quella giusta.. avanti così! Testa a domenica per la seconda di coppa Italia ?????? #acmilan #sempremilan… - juventusfc : La Coppa Italia delle #JuventusWomen comincia con una vittoria ???? Il match report di #PinkBariJuve???… - CinqueNews : Coppa Italia: sorteggiati gli ottavi, c’è Fiorentina-Inter - GIUSPEDU : RT @CalcioFinanza: Coppa Italia: #Juventus e #Milan in casa e #Inter in trasferta agli ottavi -