Concorso Magistratura 2020 per 310 posti: diario prove scritte a gennaio 2021, svolgimento a maggio (Di venerdì 27 novembre 2020) Nuovo rinvio del diario delle prove scritte del Concorso Ministero Giustizia per 310 posti di magistrato ordinario. E’ del 27 Novembre l’avviso sul sito che precisa lo svolgimento a maggio 2021 con pubblicazione del relativo diario nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2021. La motivazione dell’ennesimo rinvio sembra essere la crescita dei contagi e la necessità, quindi, di nuove misure di contenimento sanitario per lo svolgimento delle prove. Come riportato nell’avviso pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia: “L’Amministrazione sta concretamente e costantemente operando, in sinergia con il Ministero della Salute ed i diversi attori istituzionali coinvolti ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 27 novembre 2020) Nuovo rinvio deldelledelMinistero Giustizia per 310di magistrato ordinario. E’ del 27 Novembre l’avviso sul sito che precisa locon pubblicazione del relativonella Gazzetta Ufficiale del 26. La motivazione dell’ennesimo rinvio sembra essere la crescita dei contagi e la necessità, quindi, di nuove misure di contenimento sanitario per lodelle. Come riportato nell’avviso pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia: “L’Amministrazione sta concretamente e costantemente operando, in sinergia con il Ministero della Salute ed i diversi attori istituzionali coinvolti ...

Sunflowerblack5 : @anthamptonx Vorrei tentare il concorso in magistratura ma cambio idea ogni 2 secondi , tu? - Albe_1964 : @Il_Vitruviano @DeBortoliF @cigna69 @vitalbaa @arturodicorinto Quando entrai in magistratura io (scritti concorso m… - GiappichelliEdi : Sabato 28 novembre, dalle ore 11:30, scopri il Corso ordinario di preparazione al Concorso in #Magistratura 2020/20… - NikCappuccio : @alfonsoliguor11 I mali della magistratura non sono questi, ma la sua politicizzazione, l'irresponsabilità dei magi… - veronica_rosset : @lauraboldrini Ma la nostra prolifica #magistratura non ha ancora inventato il Concorso Esterno in delitto di… -

Ultime Notizie dalla rete : Concorso Magistratura AAA magistrato cercasi Orwell Rinvio concorso magistratura prove previste per maggio

"La recrudescenza dell’epidemia COVID-19 ed i conseguenti provvedimenti emergenziali adottati per fronteggiare la stessa, impongono un nuovo differimento della pubblicazione del diario delle prove scr ...

Bologna, per la Procura la strage fu finanziata da Licio Gelli e Cavallini

Sul conto di Flavia Sbrojavacca fu versata la somma di 15 milioni di lire in contanti. Per gli inquirenti è la prova del coinvolgimento nella preparazione dell’attentato ...

"La recrudescenza dell’epidemia COVID-19 ed i conseguenti provvedimenti emergenziali adottati per fronteggiare la stessa, impongono un nuovo differimento della pubblicazione del diario delle prove scr ...Sul conto di Flavia Sbrojavacca fu versata la somma di 15 milioni di lire in contanti. Per gli inquirenti è la prova del coinvolgimento nella preparazione dell’attentato ...