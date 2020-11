Boxe, Mike Tyson torna sul ring a 54 anni. I pugili del passato che hanno fatto la storia oltre i 50 (Di venerdì 27 novembre 2020) Mike Tyson tornerà a combattere sabato 28 novembre alla veneranda età di 54 anni. L’età non è certo delle più verdi in ambito sportivo, ma il ribattezzato Iron Mike è in forma smagliante dopo i durissimi allenamenti a cui si è sottoposto negli ultimi mesi. Lo statunitense salirà sul ring a distanza di 15 anni dall’ultima volta e fronteggerà il connazionale Roy Jones Jr., altra vecchia gloria del passato e che ora ha 51 anni. Allo Staples Center di Los Angeles si sfideranno due ultra cinquantenni con una carriera memorabile alle loro spalle, entrambi sono stati Campioni del Mondo dei pesi massimi e cercheranno di risplendere anche in questa occasione. Si tratterà di un confronto di esibizione, sulla distanza delle otto riprese da due minuti ciascuna, ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020)tornerà a combattere sabato 28 novembre alla veneranda età di 54. L’età non è certo delle più verdi in ambito sportivo, ma il ribattezzato Ironè in forma smagliante dopo i durissimi allenamenti a cui si è sottoposto negli ultimi mesi. Lo statunitense salirà sula distanza di 15dall’ultima volta e fronteggerà il connazionale Roy Jones Jr., altra vecchia gloria dele che ora ha 51. Allo Staples Center di Los Angeles si sfideranno due ultra cinquantenni con una carriera memorabile alle loro spalle, entrambi sono stati Campioni del Mondo dei pesi massimi e cercheranno di risplendere anche in questa occasione. Si tratterà di un confronto di esibizione, sulla distanza delle otto riprese da due minuti ciascuna, ...

sportli26181512 : Tyson oltre la boxe: dal film ai tatuaggi, le curiosità su Iron Mike. FOTO: La sua passione per i piccioni, i tatto… - OA_Sport : Boxe, l’allenamento massacrante di Mike Tyson. Fisico scolpito: Iron Mike è pronto per sfidare Roy Jones - OA_Sport : Boxe, la carriera di Mike Tyson. La prima cintura a 20 anni, il morso a Holyfield, poi un triste finale da cancella… - infoitsport : Boxe, il ritorno di Tyson: Iron Mike sfida Jones Jr, sabato notte in pay-per-view su Sky - Fabius40884986 : @LeleRoma1976 Certo sara` na buffonata epica Poi per me che ero popo fanatico de iron mike sara` n colpo ar core Am… -