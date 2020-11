Alberto Matano sbugiarda in diretta l’ex compagna di Maradona e manda in onda il video che la incastra (Di venerdì 27 novembre 2020) Nella puntata di giovedì 26 novembre 2020 a Pomeriggio 5 c’è stata una telefonata al veleno di Cristiana Sinagra, ex compagna di Diego Armando Maradona dal quale ha avuto Diego Jr nel 1986. Cristiana Sinagra ha chiesto rispetto per la memoria di Diego Armando Maradona. l’ex compagna della leggenda del Napoli e madre di Diego Armando Maradona Junior ha parlato a “Pomeriggio Cinque” lancando diverse frecciatine. “Abbiamo il cuore a pezzi – dice in collegamento – provo un un grande dolore, anche per mio figlio. Quando è entrato per la prima volta a casa di mio figlio, mi ha abbracciato come fosse il primo giorno”.



