"Abbiamo perso la nostra bambina". L'annuncio straziante della vip: la piccola non ce l'ha fatta (Di venerdì 27 novembre 2020) "La scorsa notte abbiamo perso la nostra bambina". Inizia così il triste post della cantante che, sotto alla foto della piccola che non ce l'ha fatta, fa sapere di aver perso la bimba al nono mese di gravidanza. "È nata in silenzio dopo aver combattuto così duramente per arrivare al nostro mondo. Ora è in pace e vivrà per sempre nei nostri cuori", continua la didascalia del post che ha subito incontrato l'affetto e la solidarietà dei fan in questo momento tanto doloroso per lei e il marito, che hanno il cuore spezzato. A gennaio scorso Christina Perri, cantante di 'A Thousand Year', e Paul Costabile, avevano perso il secondo figlio per un aborto spontaneo. I due, che sono sposati da 3 anni, nel 2018 sono diventati ...

