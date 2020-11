Spunta un monolite in mezzo al nulla nel deserto. I dettagli della scoperta

(Di giovedì 26 novembre 2020) Qualche giorno fa gli ufficiali del Dipartimento di pubblica sicurezza dello Utah, negli Usa, stavano sorvolando in elicottero ilper contoDivision of Wildlife Resources, la divisione che si occupatutelafauna selvatica. Lo scopomissione dall’alto era di censire le pecore. All’improvviso dall’elicottero si è avvistato un misterioso monolito argentato inal. La colonna è alta più di tre metri, saldamente ancorata al terreno e circondata da rocce. Ilscovato neldello UtahLe autorità non hanno diffuso la posizione esatta delper evitare che la gente si perdesse nelper andare a cercarlo. Si stanno facendo diverse ipotesi ...

umberto_cocco : RT @IlPrimatoN: Incredibile ritrovamento nel deserto dello Utah - yuripoletto : @Svagaia @bon1z E nel frattempo nel deserto dello Utah spunta il monolite di 2001 Odissea nello Spazio. Coincidenza? - Gandalf1948 : Utah, nel deserto spunta monolite: è identico a quello di “2001: Odissea nello spazio” (Video)… - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Incredibile ritrovamento nel deserto dello Utah - ItaIiaSovrana : RT @IlPrimatoN: Incredibile ritrovamento nel deserto dello Utah -

Ultime Notizie dalla rete : Spunta monolite

La colonna è alta più di tre metri, saldamente ancorata al terreno e circondata da rocce. Il monolite scovato nel deserto dello Utah Le autorità non hanno diffuso la posizione esatta del monolite per ...Un elicottero della sicurezza pubblica che censiva le pecore ha rinvenuto fra i canyon un «oggetto insolito»: in rete è partita la caccia per ritrovarlo, e capire chi, e perché , lo ha piantato là ...