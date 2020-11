Sharper | al via online la ' Notte dei Ricercatori' 40 eventi di scienza con divulgatori d' eccezione

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 26 novembre 2020) L'Aquila - Torna all'Aquila e in altre dodici città italiane ", ladei2020", da oggi a sabato 28 novembre, un programma quest'anno(www.-night.lngs.infn.it) con 40 appuntamenti su temi scientifici alla portata di tutti. Tra le novità di(SHAring Researchers' Passion for Evolving Responsibilities), oggi "Gran Sasso Videogame", gioco interattivo basato su problemi scientifici, e "L'Universo in musica", viaggio musicale nellacondotto da Fernando Ferroni,. "Tra arte e" è il titolo del dibattito sul dialogo tra artisti e scienziati dal Maxxi dell'Aquila. Il 27 novembre: "Borexino, anno 2020" con i risultati raggiunti dall'esperimento condotto nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso. ...