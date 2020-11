Salvini porta le sue proposte al tavolo con Amazon

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo essersi scagliato contro, Matteooggi ci si è seduto al. Un incontro di un’ora via Zoom con Mariangela Marseglia, country manager diItalia, in quell’otticata avanti dalla multinazionale di Jeff Bezos di collaborazione e dialogo aperto con i diversi attori politici, istituzionali e del mondo delle imprese. Dalla Lega fanno sapere che “nelle prossime ore” il leader formulerà un “pacchetto diconcrete, frutto del dialogo odierno e finalizzato a tutelare il made in Italy, i negozi, gli artigiani e le piccole e medie imprese”. Già stamattina, ospite ad Omnibus su La7, il numero uno del Carroccio aveva anticipato che il faccia a faccia con il colosso delle vendite online sarebbe stato finalizzato ad avanzare delle richieste “sul fronte della ...