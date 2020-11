Roveredo in Piano: uomo accoltella la compagna di 34 anni (Di giovedì 26 novembre 2020) Un uomo di 33 anni nella notte ha accoltellato la compagna a Roveredo in Piano. Poco dopo si è recato in Questura ancora con le mani sporche di sangue. Gli agenti sono subito corsi presso la casa indicata dal giovane e hanno trovato la donna senza vita. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato. Il a tragedia nella Giornata internazionale della violenza contro la donna. notizia in aggiornamento Leggi su udine20 (Di giovedì 26 novembre 2020) Undi 33nella notte hato lain. Poco dopo si è recato in Questura ancora con le mani sporche di sangue. Gli agenti sono subito corsi presso la casa indicata dal giovane e hanno trovato la donna senza vita. L’è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato. Il a tragedia nella Giornata internazionale della violenza contro la donna. notizia in aggiornamento

