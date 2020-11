Romano Prodi | ' Altro che invasione di migranti | in cinque anni ne abbiamo mezzo milione in meno'

mltfacondini : RT @globalistIT: - globalistIT : - andreas_00007 : RT @BelpietroTweet: Anni fa, un bravo cronista di nome Gian Marco Chiocci, che oggi dirige l'agenzia di stampa Adnkronos, mi portò la fotog… - RF86290380 : @CarloCalenda Credo che per fugare ogni dubbio in merito dovremmo interpellare Romano Prodi, Presidente Commissione… - Federic0Lucian1 : @CarloCalenda ?????????????????????????????????????????????? si consulti con Romano Prodi. -

Ultime Notizie dalla rete : Romano Prodi

La Gazzetta di Modena

"Nel 1948 avevamo in Italia 45-46 milioni di abitanti, contro i 60 di oggi: allora nacquero più un milione di italiani, e oggi 400.000. È un trend più marcato rispetto a quelli di altri paesi europei" ..."Un Master europeo per studiare questi temi, l'Italia ha il ruolo di legare il Mediterraneo e di far sì che non sia più una barriera": è la proposta esposta nel pomeriggio da Romano Prodi, nel suo int ...