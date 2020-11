Roma, Fonseca: «Mostrato grande carattere tra mille difficoltà» (Di venerdì 27 novembre 2020) Paulo Fonseca commenta la gara vinta contro il Cluji per 2-0 dalla Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso nel post gara Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha commentato la vittoria contro il Cluji a Sky Sport. Le sue parole. MARADONA – «Mi dispiace molto, è stato un giorno molto triste per tutti gli amanti del calcio. Io sono cresciuto vedendo Maradona, è stato un idolo di tutti». EMERGENZA – «Si, ora vogliamo il primo posto e dobbiamo vincere un’altra partita. Oggi tra tante difficoltà i ragazzi hanno Mostrato grande carattere, alcuni si sono sacrificati giocando fuori ruolo e io sono molto soddisfatto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Paulocommenta la gara vinta contro il Cluji per 2-0 dalla. Ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso nel post gara Paulo, tecnico della, ha commentato la vittoria contro il Cluji a Sky Sport. Le sue parole. MARADONA – «Mi dispiace molto, è stato un giorno molto triste per tutti gli amanti del calcio. Io sono cresciuto vedendo Maradona, è stato un idolo di tutti». EMERGENZA – «Si, ora vogliamo il primo posto e dobbiamo vincere un’altra partita. Oggi tra tantei ragazzi hanno, alcuni si sono sacrificati giocando fuori ruolo e io sono molto soddisfatto». Leggi su Calcionews24.com

Gazzetta_it : #Fonseca: 'Soddisfatto, giocato con personalità. Ora vogliamo vincere il girone' #ClujRoma #UEL - Davide_Cornieti : @ZZiliani Come è andata a finire poi? Ah Fonseca è ancora alla Roma.. Mannaggia ti è andata male. - eclucher : Ma ce la fate a godevve una partita della Roma senza avecce come primo pensiero 'quelli che volevano Conte', 'quell… - IlmsgitSport : Cluj-Roma, Fonseca non si accontenta: «Manteniamo il primo posto» - ilmessaggeroit : Cluj-Roma, Fonseca non si accontenta: «Manteniamo il primo posto» -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca Roma, Fonseca: «Tanti infortuni, sono preoccupato. Ma niente scuse» Calcio News 24 Cluj-Roma, Fonseca non si accontenta: «Manteniamo il primo posto»

Le dichiarazioni di Fonseca a fine partita. "Se vogliamo il primo posto e dobbiamo vincere un’altra partita. Oggi, con tante difficoltà, i ragazzi hanno dimostrato ...

Roma, Fonseca: «Mostrato grande carattere tra mille difficoltà»

Paulo Fonseca commenta la gara vinta contro il Cluji per 2-0 dalla Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso nel post gara Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha commentato la vittoria contro ...

Le dichiarazioni di Fonseca a fine partita. "Se vogliamo il primo posto e dobbiamo vincere un’altra partita. Oggi, con tante difficoltà, i ragazzi hanno dimostrato ...Paulo Fonseca commenta la gara vinta contro il Cluji per 2-0 dalla Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso nel post gara Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha commentato la vittoria contro ...