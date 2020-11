Problema emorroidi: l’importanza di una visita dal Proctologo (Di giovedì 26 novembre 2020) Un fastidio che diventa spesso un tabù, ma che riguarda molte persone: le emorroidi. La posizione delle emorroidi è sicuramente responsabile dell’imbarazzo che si ha nel parlarne, trovandosi nella parte terminale del retto. Ma cosa sono le emorroidi e perchè è un fastidio comune? Si tratta di “cuscinetti” morbidi e vascolarizzati che contribuiscono al mantenimento della continenza, si gonfiano e sgonfiano in base alla necessità. Normalmente, quindi, ci sono ma non vengono percepiti dagli individui. Se invece insorgono problemi nella zona rettale presentano sintomi evidenti in quanto le emorroidi scivolano verso il basso. Perchè percepiamo le emorroidi? Conoscere il disturbo Il fastidio riguarda sia le donne che uomini, ma ci sono sicuramente fattori che predispongono l’individuo al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) Un fastidio che diventa spesso un tabù, ma che riguarda molte persone: le. La posizione delleè sicuramente responsabile dell’imbarazzo che si ha nel parlarne, trovandosi nella parte terminale del retto. Ma cosa sono lee perchè è un fastidio comune? Si tratta di “cuscinetti” morbidi e vascolarizzati che contribuiscono al mantenimento della continenza, si gonfiano e sgonfiano in base alla necessità. Normalmente, quindi, ci sono ma non vengono percepiti dagli individui. Se invece insorgono problemi nella zona rettale presentano sintomi evidenti in quanto lescivolano verso il basso. Perchè percepiamo le? Conoscere il disturbo Il fastidio riguarda sia le donne che uomini, ma ci sono sicuramente fattori che predispongono l’individuo al ...

