Pordenone | uccide la compagna a coltellate e va in questura con le mani sporche di sangue

(Di giovedì 26 novembre 2020) Ancora un femminicidio in Italia il giorno dopo la giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e il giorno dopo altre due tragedie accadute a Padova e in Calabria . Questa volta il ...

TizianaFerrario : È successo di nuovo.Pordenone, uccide compagna a coltellate, poi si costituisce. Confessa in Questura con le mani a… - FiorellaMannoia : INTANTO OGGI L'ENNESIMO OMUNCOLO FRUSTRATO, HA AMMAZZATO UN'ALTRA DONNA CHE HA COMMESSO IL PECCATO DI VOLER ESSERE… - RaiNews : Roveredo in Piano, uccide compagna, poi si costituisce. Avvocatessa rinuncia all'incarico. La legale, da sempre imp… - anubi_matt : RT @FiorellaMannoia: INTANTO OGGI L'ENNESIMO OMUNCOLO FRUSTRATO, HA AMMAZZATO UN'ALTRA DONNA CHE HA COMMESSO IL PECCATO DI VOLER ESSERE LIB… - Che22peace71 : RT @FiorellaMannoia: INTANTO OGGI L'ENNESIMO OMUNCOLO FRUSTRATO, HA AMMAZZATO UN'ALTRA DONNA CHE HA COMMESSO IL PECCATO DI VOLER ESSERE LIB… -

Ultime Notizie dalla rete : Pordenone uccide

E’ giunto in Questura con le mani ancora sporche di sangue, dopo aver ucciso la compagna con numerose coltellate al collo. E’ accaduto la notte scorsa a Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone, d ...E’ giunto in Questura con le mani ancora sporche di sangue, dopo aver ucciso la compagna con numerose coltellate al collo. E’ accaduto la ...