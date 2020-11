Pilota un volo di linea insieme alla mamma, le due donne sono entrate nella storia. Eccole insieme nella cabina di pilotaggio. (Di giovedì 26 novembre 2020) Un evento unico al mondo quello accaduto per la compagnia di volo SkyWesr Airlines. La società nordamericana qualche giorno fa, infatti, ha visto Pilotare un volo di linea, per la prima volta nella storia da una coppia di piloti, rispettivamente madre e figlia. Suzy, ha 56 anni ed è stata una delle prime donne Pilota della compagnia e da circa 30 anni sorvola ogni parte del mondo. Anche il marito Dough è un Pilota e la loro passione è stata sicuramente essenziale per le carriere professionali dei figli, che hanno seguito le orme dei genitori. Foto: Instagram/Donna Joanne La figlia, 26 enne, rivela che questa sua passione è nata dal modo in cui gliel’hanno fatta vedere i genitori, trasformando questo lavoro in qualcosa ... Leggi su virali.video (Di giovedì 26 novembre 2020) Un evento unico al mondo quello accaduto per la compagnia diSkyWesr Airlines. La società nordamericana qualche giorno fa, infatti, ha vistore undi, per la prima voltada una coppia di piloti, rispettivamente madre e figlia. Suzy, ha 56 anni ed è stata una delle primedella compagnia e da circa 30 anni sorvola ogni parte del mondo. Anche il marito Dough è une la loro passione è stata sicuramente essenziale per le carriere professionali dei figli, che hanno seguito le orme dei genitori. Foto: Instagram/Donna Joanne La figlia, 26 enne, rivela che questa sua passione è nata dal modo in cui gliel’hanno fatta vedere i genitori, trasformando questo lavoro in qualcosa ...

La pandemia ed il lockdown non fermano la passione per gli aerei droni. Nonostante le limitazioni anti-Covid, infatti, dal marzo scorso ad oggi sono stati rilasciati oltre 45 mila “attestati di pilota ...

