Pierpaolo Pretelli ad Elisabetta Gregoraci: “Con Giulia Salemi c’è amicizia” (video) (Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo la lite notturna con Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci ha cercato di raggiungere l’ex amico speciale nella sauna del ‘Grande Fratello Vip 5’ per un chiarimento. La scintilla, scoppiata qualche minuto prima, sembra essere il frutto di un allontanamento da parte di Pier verso la compagna d’avventura dopo l’ingresso di Giulia Salemi. Elisabetta Gregoraci litiga con Pierpaolo Pretelli: “Non parlavo di te” (video) Il botta e risposta nella sauna del Grande Fratello Vip I due concorrenti cercano un confronto definitivo (che ha tutta l’aria di essere una scenata di gelosia) prima di andare a dormire: Il litigio dei #gregorelli pt. 8 #gfvip pic.twitter.com/e0ZvWmq5qC — Vipera Trash ? ... Leggi su gossipblog (Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo la lite notturna conha cercato di raggiungere l’ex amico speciale nella sauna del ‘Grande Fratello Vip 5’ per un chiarimento. La scintilla, scoppiata qualche minuto prima, sembra essere il frutto di un allontanamento da parte di Pier verso la compagna d’avventura dopo l’ingresso dilitiga con: “Non parlavo di te” () Il botta e risposta nella sauna del Grande Fratello Vip I due concorrenti cercano un confronto definitivo (che ha tutta l’aria di essere una scenata di gelosia) prima di andare a dormire: Il litigio dei #gregorelli pt. 8 #gfvip pic.twitter.com/e0ZvWmq5qC — Vipera Trash ? ...

zazoomblog : Elisabetta Gregoraci litiga con Pierpaolo Pretelli: “Non parlavo di te ma del fidanzato di Rosalinda” (video) -… - SebastianoCasc1 : #gfvip - kiutele : RT @airtwitth: no scusate ma io non ci posso pensare che Elisabetta Gregoraci è andata a dormire sul divano senza coperta perché ha litigat… - Antidoto19 : RT @felipande906: Pierpaolo: tu ti stai incazzando perché non sai come rigirarti la frittata... Mi hai dato del farfallone, del pagliaccio… - airtwitth : no scusate ma io non ci posso pensare che Elisabetta Gregoraci è andata a dormire sul divano senza coperta perché h… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli Pierpaolo Pretelli: "Io ho ripreso le energie" Grande Fratello Gossipblog Gossip Reality Elisabetta Gregoraci litiga con Pierpaolo Pretelli: “Non parlavo di te” (video)

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli del Grande Fratello Vip 5 litigano nel cuore della notte per alcune incomprensioni (video) ...

Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo Pretelli: "Cosa dirò di te a Nathan Falco"

Elisabetta Gregoraci potrebbe abbandonare presto la casa al Grande Fratello Vip 5 e Pierpaolo Pretelli le ha chiesto cosa dirà al figlio Nathan Falco del loro rapporto. Cosa dirà Elisabetta Gregoraci ...

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli del Grande Fratello Vip 5 litigano nel cuore della notte per alcune incomprensioni (video) ...Elisabetta Gregoraci potrebbe abbandonare presto la casa al Grande Fratello Vip 5 e Pierpaolo Pretelli le ha chiesto cosa dirà al figlio Nathan Falco del loro rapporto. Cosa dirà Elisabetta Gregoraci ...