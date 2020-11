Le Iene: Giorgio Panariello racconta la morte del fratello Franco (Di venerdì 27 novembre 2020) Giorgio Panariello ha rilasciato un’intervista a Le Iene in cui racconta la morte del fratello Franco avvenuta 10 anni fa Nella nuova puntata in onda su canale 5, le Iene hanno intervistato un grandissimo showman: Giorgio Panariello. “Sei mai stato bullizzato?” chiedono le Iene, “Giocavano molto sul mio cognome. Tutta pancia…” risponde immediatamente l’imitatore. L’imitazione più conosciuta di Giorgio Panariello è quella di Renato Zero e, come lui stesso ha svelato alle Iene, si tratta anche la prima in assoluto. “Una volta io, Carlo Conti e Leonadro Pieraccioni abbiamo tenuto uno spettacolo con 37 paganti a Grosseto“. “Io sono mio ... Leggi su zon (Di venerdì 27 novembre 2020)ha rilasciato un’intervista a Lein cuiladelavvenuta 10 anni fa Nella nuova puntata in onda su canale 5, lehanno intervistato un grandissimo showman:. “Sei mai stato bullizzato?” chiedono le, “Giocavano molto sul mio cognome. Tutta pancia…” risponde immediatamente l’imitatore. L’imitazione più conosciuta diè quella di Renato Zero e, come lui stesso ha svelato alle, si tratta anche la prima in assoluto. “Una volta io, Carlo Conti e Leonadro Pieraccioni abbiamo tenuto uno spettacolo con 37 paganti a Grosseto“. “Io sono mio ...

Giorgio Panariello: il libro dedicato al fratello morto e l'amicizia con Carlo Conti

Imitatore, comico, grande amico di Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni. Abbiamo incontrato Giorgio Panariello che ci racconta del suo libro "Io sono mio fratello". Ci racconta di chi era Franco e delle ...

