Le figlie di Maradona avevano ragione. Purtroppo è successo (Di giovedì 26 novembre 2020) I timori delle figlie di Diego Armando Maradona si sono rivelati fondati. Un uomo si è lasciato immortalare al fianco della bara scoperta con all’interno il corpo della grande gloria argentina. La foto è finita sui social, con il legale dell’argentino che si è detto pronto ad occuparsi personalmente del “mascalzone” che ha commesso un simile atto di codardia, svelandone anche l’identità. Non solo bellissimi messaggi, testimonianze d'affetto e ricordi per onorare la memoria di Diego Armando Maradona. Purtroppo nelle ultime ore, sui social è spuntata anche una foto becera: un uomo si è lasciato immortalare al fianco della bara scoperta con il corpo della grande gloria argentina. A denunciare il tutto ci ha pensato l'avvocato del Pibe Matias Morla, che su Twitter si è detto pronto ad occuparsi personalmente del ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 26 novembre 2020) I timori delledi Diego Armandosi sono rivelati fondati. Un uomo si è lasciato immortalare al fianco della bara scoperta con all’interno il corpo della grande gloria argentina. La foto è finita sui social, con il legale dell’argentino che si è detto pronto ad occuparsi personalmente del “mascalzone” che ha commesso un simile atto di codardia, svelandone anche l’identità. Non solo bellissimi messaggi, testimonianze d'affetto e ricordi per onorare la memoria di Diego Armandonelle ultime ore, sui social è spuntata anche una foto becera: un uomo si è lasciato immortalare al fianco della bara scoperta con il corpo della grande gloria argentina. A denunciare il tutto ci ha pensato l'avvocato del Pibe Matias Morla, che su Twitter si è detto pronto ad occuparsi personalmente del ...

