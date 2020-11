Laura Pausini su Maradona | il suo commento fuori dal coro | “Uomo poco apprezzabile | fa più notizia di una donna maltrattata”

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 26 novembre 2020)sucon unche non si allinea a quelli giunti nelle ultime ore. L’artista di Solarolo ha voluto sottolineare come laprincipale del 25 novembre sia stata la scomparsa del campione argentino e non la lotta all’eliminazione della violenza sulle donne: “In Italia fa piùl’addio a un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone ma davveroper mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l’addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate. Oggi non sono lapiù importante di questo paese… Nonostante stamattina ne abbia perse altre due. Non so davvero che pensare”. Il suoha già diviso il web, con alcuni che le hanno ...