Iva Zanicchi disperata: è morto suo fratello Antonio (Di giovedì 26 novembre 2020) Lutto nella famiglia Zanicchi: è morto a causa del Covid-19 Antonio, fratello dell'aquila di Ligonchio. Iva ne era uscita solo alcuni giorni fa. Il messaggio commovente sul profilo Instagram dell'artista. Iva Zanicchi ha appena finito di combattere la sua battaglia contro il Covid-19 e già si trova a versare lacrime amare e di grande disperazione per la perdita di suo fratello Antonio, che come lei si era ammalato nelle

