Il documentario di Michele Santoro in anteprima su TPI. “La Rai non lo ha voluto” (Di giovedì 26 novembre 2020) Cari amici, ci tengo molto a ringraziare l’Huffinghton Post, Micromega e TPI che, a partire dal 2 dicembre alle 22:00 e per una settimana, diffonderanno in rete “I Fili dell’Odio”, una produzione indipendente di un gruppo di giovani autori che ho collaborato a realizzare. Le manipolazioni e l’inquinamento dei Social oggi sono un tema fondamentale perché producono una grave deformazione della democrazia. È un merito averlo voluto affrontare anche con pochi mezzi a disposizione. Ho provato a proporre il documentario a varie Strutture della Rai. Non hanno voluto prenderlo in considerazione. Non è la prima volta che mi trovo di fronte a una dimostrazione così grave di ottusità. Sei mesi fa ho proposto all’Amministratore Delegato del Servizio Pubblico, Fabrizio Salini di acquisire a titolo gratuito quasi un decennio di programmi nati sulla spinta di centomila ... Leggi su tpi (Di giovedì 26 novembre 2020) Cari amici, ci tengo molto a ringraziare l’Huffinghton Post, Micromega e TPI che, a partire dal 2 dicembre alle 22:00 e per una settimana, diffonderanno in rete “I Fili dell’Odio”, una produzione indipendente di un gruppo di giovani autori che ho collaborato a realizzare. Le manipolazioni e l’inquinamento dei Social oggi sono un tema fondamentale perché producono una grave deformazione della democrazia. È un merito averlo voluto affrontare anche con pochi mezzi a disposizione. Ho provato a proporre ila varie Strutture della Rai. Non hanno voluto prenderlo in considerazione. Non è la prima volta che mi trovo di fronte a una dimostrazione così grave di ottusità. Sei mesi fa ho proposto all’Amministratore Delegato del Servizio Pubblico, Fabrizio Salini di acquisire a titolo gratuito quasi un decennio di programmi nati sulla spinta di centomila ...

