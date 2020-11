Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani contro Elisabetta Gregoraci: “mi ha cacciato da una festa” (Di giovedì 26 novembre 2020) Francesca Cipriani torna alla carica. Questa volta, nel mirino della pupa, c’è Elisabetta Gregoraci. Sono ore di certo complicate per Elisabetta Gregoraci che, dopo aver saputo del prolungamento del programma fino a febbraio 2021, è sempre più intenzionata ad abbandonare il gioco per stare vicino al figlio Nathan Falco. Grande Fratello Vip, lo sfogo di Francesca Cipriani Francesca Cipriani, dopo la diretta di lunedì e lo sfogo di Elisabetta Gregoraci nei confonti di Giulia Salemi circa i party in Sardegna, si è racconata al settimanale Stop: Ad una festa nella cui organizzazione c’era Elisabetta Gregoraci ... Leggi su trendit (Di giovedì 26 novembre 2020)torna alla carica. Questa volta, nel mirino della pupa, c’è. Sono ore di certo complicate perche, dopo aver saputo del prolungamento del programma fino a febbraio 2021, è sempre più intenzionata ad abbandonare il gioco per stare vicino al figlio Nathan Falco.Vip, lo sfogo di, dopo la diretta di lunedì e lo sfogo dinei confonti di Giulia Salemi circa i party in Sardegna, si è racconata al settimanale Stop: Ad una festa nella cui organizzazione c’era...

ladyonorato : Per questa gente è normale e necessario fare riunioni per stabilire in quanti potremo sederci a tavola a casa nostr… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - trash_italiano : Comunque il Tiramisù best protagonista ever del Grande Fratello. #GFVIP - wanhedaxdivine : @Smile_Isa7 ma io la sostengo a pieno senza che me lo dici tu solo che mi fa leggermente fastidio quando parla del… - tweetnewsit : Dopo la notizia dell'allungamento del #GFVIP fino a febbraio 2021, Elisabetta e Dayane pronte a lasciare il gioco. -