Detto Fatto sospeso per il tutorial sulla spesa sexy, le scuse di Bianca Guaccero e il commento della protagonista dello sketch (Di giovedì 26 novembre 2020) In seguito ad un tutorial definito da molti sessista, “Detto Fatto” è stato sospeso dalla programmazione Rai. Le scuse di Bianca Guaccero, conduttrice del programma ed il commento della protagonista dello sketch incriminato. “Detto Fatto”, programma del pomeriggio di Raidue, è protagonista, in queste ultime ore, di una brutta polemica. Nella puntata di martedì 24 L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 26 novembre 2020) In seguito ad undefinito da molti sessista, “” è statodalla programmazione Rai. Ledi, conduttrice del programma ed ilincriminato. “”, programma del pomeriggio di Raidue, è, in queste ultime ore, di una brutta polemica. Nella puntata di martedì 24 L'articolo NewNotizie.it.

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - ilpost : Il “tutorial” sulla spesa al supermercato trasmesso dalla Rai - fanpage : #25novembre Ma davvero è questa l'immagine di donna che vogliamo dare? Polemica su #DettoFatto - Newsfrank3 : RT @VeritaMaat: #Rai fate schifo - damianoperseo : RT @irene_soave: Detto fatto -